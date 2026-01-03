箱根駅伝が2日（往路）、3日（復路）で行われ、青山学院大が史上初となる2度目の総合3連覇（通算9度目）を達成した。往路復路ともに制した完全優勝は2年ぶり6度目。また、昨年マークした大会記録を3分45秒上回る驚異の大会新（10時間37分34秒）で栄冠を手にした。【写真を見る】青山学院大が歓喜の3連覇達成黒田朝日「みんなに“ありがとう”と言いたい」往路では1区で16位と苦しいスタートも徐々に順位を上げ、5区でエース黒田