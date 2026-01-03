警察などによりますと、きのう午後7時すぎ、広島県大竹市の山陽道上りで、「ノーマルタイヤで立ち往生した」と通報がありました。積雪などで4、5台の車が立ち往生し、本線をふさいだということです。山陽道は、大竹インターチェンジと廿日市インターチェンジの間の上下線が通行止めとなり、午前4時時点で20キロ以上の渋滞となりました。また、平行する国道2号線も20キロ以上の渋滞が発生しました。現場付近の雪による通行止めは、