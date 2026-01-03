年末年始を海外で過ごした人の帰国ラッシュも本格化しています。「バリ島に旅行に行ってきました。5日から仕事です」「スロベニアに旅行に行ってきました。リフレッシュできました」きょう、羽田空港と成田空港では、あわせておよそ8万7000人が到着予定となっています。年末年始の国際線の予約数について、▼日本航空は前年並み、▼全日空は前年を上回る好調としています。