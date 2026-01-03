「東京ダービー」（４日開幕、平和島）素性のいい６３号機を獲得した深水慎一郎（４５）＝東京・９０期・Ｂ１＝だが、「スタート特訓（３日）では特に変わらなかったけど、足合わせで渡辺睦広（東京）選手にだいぶやられました。ペラを大幅に叩こうかな」と不満顔。「ペラが夏の形をしていて、合ってなさ過ぎます」と約３カ月の間、使用されていないエンジンなだけに、首をかしげていた。それでも、エンジンにパワーはあるは