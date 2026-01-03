日本発のスペシャルティチョコレート専門店Minimalが、冬だけの特別な「カカオ・チョコレートのコース -Sense of wonder-」を、Minimal The Specialty麻布台ヒルズにて2026年1月10日より提供します。新政酒造の日本酒を合わせたホットチョコレートで幕を開けるコースは、ボンボンショコラや苺“女峰”を使った贅沢なスイーツまで、カカオの魅力を五感で堪能できる内容♡大切な人との特別