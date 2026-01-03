年末年始をふるさとや行楽地、また、海外で過ごした人のUターンラッシュはきょうがピークです。新千歳空港は、年末年始を北海道で過ごした人たちで、朝から混雑しました。航空各社によりますと、本州、九州方面の予約率は9割前後で、東京行きの便はほぼ満席となっています。横浜へ戻る人「横浜に雪がないので雪遊びをして過ごした」大阪へ戻る人「かぜをひいて寝込んでいた。久しぶりに雪かきできて、いい運動になった」新千歳空港