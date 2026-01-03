【ワシントン＝淵上隆悠】米ＣＮＮは米東部時間３日未明（日本時間３日午後）、南米ベネズエラの首都カラカスで複数の爆発が起きたと報じた。一部地域では停電も起きているという。ベネズエラを巡っては、米国のトランプ大統領が繰り返し地上攻撃の可能性を示唆していた。ＣＮＮは、現時点で爆発の原因は「不明」だとしている。