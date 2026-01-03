みなさんは、海外製品に対してどのような印象を持っていますか。hotice株式会社（東京都渋谷区）が合同会社RASA JAPAN（横浜市青葉区）の協力のもと実施した「海外製品に対する印象」に関する調査によると、 アメリカ製品では「日本向けの最適化不足」、中国製品では「品質への不安」を挙げる声が多くなった一方、台湾製品はネガティブな印象の偏りが比較的少ないことがわかりました。【グラフ】「アメリカ製品のイメージ」を見る