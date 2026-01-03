◆全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）背番号22をつけた2年生が、東福岡の逆転勝利を呼び込んだ。3点を追う後半26分、トライライン手前のラックからボールを出したSH橋場璃音は、パスを出さずそのままインゴールに持ち込んだ。「前が開いていたので思い切って勝負した。準決勝につながるトライを自分で取れて役目を果たせた」。強豪の底力を見せつける殊勲のトライを喜んだ。橋