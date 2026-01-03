バレーボールの全日本高校選手権（春高バレー）が5日、東京体育館で開幕する。【注目のトーナメント表はこちら】福岡県代表の女子で2大会ぶり2度目出場の福岡女学院は、昨夏の全国高校総体（インターハイ）で準優勝の原動力となったセッターの萩原千尋主将（3年）を中心にコンビバレーで春高初勝利、そして初の頂点を目指す。忘れられない試合がある。萩原が2年時の春高予選決勝。福岡工大城東に2―3で惜敗した。「最後は