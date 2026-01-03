◆第105回全国高校ラグビー大会準々決勝（3日、花園ラグビー場）準々決勝4試合が行われ、ベスト4が出そろった。【国学院栃木、東海大大阪仰星らが涙…今大会勝ち上がり＆組み合わせ】5日の第1試合は2大会ぶりに4強入りした東福岡（福岡第1）が京都成章と対戦。昨春の全国選抜準決勝の再戦で、当時敗れた東福岡にとっては雪辱戦となる。第2試合は3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）が大阪桐蔭（大阪第3）との「桐蔭対決」が