俳優の高橋克典（61）が青学大の3連覇を祝福した。所属事務所を通じてコメントを発表した。「黒田選手の突出した速さが印象的でしたが、それだけでは優勝は成し得ません。選手が代わっても結果を出し続けるのは、一人一人の日々の積み重ねがあるからこそ。前向きで諦めない、かつ清々しい姿に、青学の力を感じました」高橋は神奈川県横浜市出身で、青山学院には初等部から在籍。経営学部で大学まで進むも中退している。