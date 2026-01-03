江戸川ボートの6日間開催「第44回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分！」は、3日に2日目が行われた。初日6、3着と出遅れた近藤雄一郎（29＝東京）だが、2日目は絶好の1号で迎えた3Rの1回乗りを力強いイン逃げで制して巻き返しに成功した。手にした実績上位の62号機に「初日前半はもらったままで乗ったけど、自分の形にペラを叩かないと不安だったので」と作業を敢行。エンジンパワーを引き出して「やっぱり自分のペラの形