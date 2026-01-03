2025年10月、日中首脳会談を前に中国の習近平国家主席（右）と握手を交わす高市首相＝韓国・慶州（共同）高市早苗首相は2026年、米中両国との二正面外交で力量が問われる。台湾有事を巡る自身の国会答弁をきっかけに冷え込む日中関係の正常化が急務となる。日中対立に深入りを避けるトランプ米大統領は4月に訪中して習近平国家主席との首脳会談を予定。首相はその前の3月後半にも初訪米して、強固な日米同盟の誇示を狙う。昨年は