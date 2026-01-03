東京・墨田区の住宅で、親子とみられる2人の遺体が見つかりました。2日、墨田区八広の住宅で、90代の母親と60代の娘とみられる遺体が見つかりました。別居する息子が2人と連絡が取れないことを不審に思い、警視庁に相談し、現場を訪れた警察官が遺体を見つけました。この家では、娘が母親を介護していたということです。