◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年連続９２度目の出場となった日大は、壮絶なシード権争いを制し、１２年ぶりのシード権獲得となる１０位でフィニッシュした。＊＊＊日大の「山口ツインズ」が、伝統校復活の足がかりとなるシード権獲得に貢献した。双子の兄・彰太（３年）は往路の１区を務め、