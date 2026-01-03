ふわふわ食感のたらを、サクッと香ばしい中華揚げに。ころもにごま油を混ぜることで、香ばしさがぐっと増し、箸がとまらないおいしさです。ブロッコリーと一緒に揚げれば、彩りも完ぺき。魚も野菜も楽しめて忙しい日にも頼りになります。『たらとブロッコリーの中華揚げ』のレシピ材料（2人分）生たらの切り身……2切れ（約160g） ブロッコリー……1/2株（約150g） しょうがのすりおろし……小さじ1 しょうゆ……小さじ1 酒……小