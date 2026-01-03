巨人・門脇誠内野手が3日、母校の創価大で始動した。同校OBのヤクルト・小川らと汗を流し「全部、野球につながるっていう意味も込めて」と今年のテーマに「繋」を挙げた。昨季は開幕スタメンこそつかんだが、プロ3年目で最少となる81試合の出場に終わった。今季は遊撃だけでなく二塁にも挑戦予定で「ゲッツーの時とかの細かい動きが多いんで、その辺は去年やって思ったことなので」と小さめのグラブも新調した。似ていることか