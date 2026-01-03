日大時代に箱根駅伝で活躍し、今年はＮＨＫラジオの中継にゲストで出演した俳優の和田正人が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「母校＃日本大学１２年ぶりシード獲得！！」などと記し、総合１０位の活躍を喜んだ。「新監督さすがの一言！！」と新雅弘監督の手腕に加えて「そして、この１０位は、選手の皆さんが厳しい生活環境と練習を乗り越えて、努力を積み重ねてきた成果です」と後輩たちの頑張りをたたえた和田。「出