FC東京は3日、浦和レッズから期限付き移籍していたFW長倉幹樹の完全移籍加入を発表した。昨年6月に期限付き移籍で加入し、J1リーグ11試合4得点、天皇杯3試合3得点を記録した長倉はクラブを通じ、「 FC東京に完全移籍で加入することになりました長倉幹樹です。あらためて、東京のために、チームの勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメント。また、下部組織でも過ごした浦和のクラブ公式ウェブサイト