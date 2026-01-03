川崎フロンターレは3日、MFパトリッキ・ヴェロンが大分トリニータに期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。今季途中からFC今治に期限付き移籍し、J2リーグ7試合1得点を記録したヴェロンはクラブを通じ。「フロンターレに関わる皆さんの素晴らしい新年のスタートをお祈りします。離れてはいますがいつも応援していますし、すべての目標が達成されることを願っています。また、2025年