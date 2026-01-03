3日朝早く、愛知県美浜町の養鶏場で鶏舎が燃える火事があり、ニワトリおよそ10万羽が死にました。午前5時半過ぎ、美浜町上田にある「アイナン産業」の養鶏場で作業をしていた男性から、「鳥小屋から出火した」などと消防に通報がありました。消防車11台が出動し火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造の鶏舎2棟が全焼し、ニワトリおよそ10万羽が死にました。ケガ人はいませんでした。警察によりますと、鶏舎の中に