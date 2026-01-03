扁桃周囲膿瘍とは扁桃炎が重症化した病気で、扁桃の周囲が細菌感染し、膿が溜まってしまう病気です。 内服薬で治療できることが多い扁桃炎とは違い、この病気は入院して膿を摘出し、抗菌薬を点滴しながら治療するケースが多いです。 38度を超える高熱や左右差のある激しいのどの痛みが特徴で、のどの痛みを感じてから半日～1日で症状が悪化します。また重症化すると命の危険に繋がるおそれがあるとされる病気です。