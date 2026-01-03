扁桃周囲膿瘍とは扁桃炎が重症化した病気で、扁桃の周囲が細菌感染し、膿が溜まってしまう病気です。 内服薬で治療できることが多い扁桃炎とは違い、この病気は入院して膿を摘出し、抗菌薬を点滴しながら治療するケースが多いです。 38度を超える高熱や左右差のある激しいのどの痛みが特徴で、のどの痛みを感じてから半日～1日で症状が悪化します。また重症化すると命の危険に繋がるおそれがあるとされる病気です。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. さんま 再婚しなかった理由
- 2. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
- 3. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
- 4. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
- 5. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
- 6. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 7. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
- 8. 一般参賀 美智子さまに「異変」
- 9. 「ジョーンズの娘」遺体で発見か
- 10. ノーマルタイヤで立ち往生し渋滞
- 1. 新年一般参賀 男が最前列で全裸
- 2. 娘の婚約者 愛人の元夫だった
- 3. ノーマルタイヤで立ち往生し渋滞
- 4. 年末に新宿で事故 不可解な行動?
- 5. 初詣で124人圧死 電車遅延原因か
- 6. 妻が1年で40kg減 探偵に調査依頼
- 7. 3歳男児 マンション9階から転落
- 8. 初詣中の女性を盗撮か 男を逮捕
- 9. 千葉県市川大橋で8件の衝突事故
- 10. 初詣で124人圧死した最悪の事故
- 1. 一般参賀 美智子さまに「異変」
- 2. 戸建て購入 半年で転居決断の訳
- 3. 中国フリマ 自衛隊の制服が出品
- 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
- 5. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
- 6. 「アドガキ」子どもの危険な実態
- 7. トランプ氏 高市首相を米に招待
- 8. 日米会談 中国巡るやりとり不明
- 9. 正論言わない野党なんて価値ない
- 10. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 1. 「ジョーンズの娘」遺体で発見か
- 2. 韓の美容系YouTuber 29歳で死去
- 3. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
- 4. 米ディズニー 180kgの球が客席に
- 5. サッカー審判がパリで世紀の窃盗
- 6. ハワイの「ヤバい」エリアを紹介
- 7. 2200万円で落札 中国で感情消費
- 8. 中国 日本や欧米の批判に反論
- 9. 女優ナナを「殺人未遂」で告訴
- 10. 元マネ運転中に芸人が性行為か
- 1. 最後の教育が「遺産0円」遺言書
- 2. 子が名門校の登校拒否 父が後悔
- 3. 起業成功する人が絶対にやること
- 4. 今年から本格化「ステルス増税」
- 5. 首相が放置する物価高の「火元」
- 6. 「無敵だ」笑っていた夫の誤算
- 7. 中国人 日本でヴィトン買う理由
- 8. 堀江氏が語る「貯金信仰」とは
- 9. 2025年 資産10億円超使った結果
- 10. 中国が直面している「限界」
- 1. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
- 2. タワマン配達「地獄」の理由
- 3. Amazon初売り 50%OFF商品も登場
- 4. ノースフェイスがAmazonで36%OFF
- 5. PS5起動時 BootROMが外部に流出
- 6. 都会のげっ歯類 速度で進化の訳
- 7. 今さら聞けない 最新ChatGPT全貌
- 8. Windows 不要な機能が増えた?
- 9. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 10. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 1. 黒田は「神なの?」ライバル脱帽
- 2. 箱根駅伝 青山学院大学が3連覇
- 3. 犬を連れて…箱根観戦に注意喚起
- 4. 箱根駅伝 優勝トロフィーが物議
- 5. 今年もフリーザ軍団が「きたー」
- 6. 駅伝 ボランティアの意外な正体
- 7. 青学大・黒田 進路にネット騒然
- 8. 絶対やめて 新幹線での行動物議
- 9. 箱根駅伝 往路17位から大逆転劇
- 10. 帝京ついに13秒差迫る 箱根駅伝
- 1. さんま 再婚しなかった理由
- 2. 有吉弘行は真顔に aespaへ抗議か
- 3. 吉岡美穂 明かしたIZAMへの不満
- 4. 松島聡との交流中止…理由が波紋
- 5. aespa「別の疑惑」指摘する声も
- 6. 明石家さんま 再婚しなかった理由明かす「俺が結婚したら、子供に会えなくなるから」
- 7. 3体の悪霊に…まさかの不調理由
- 8. ローサと離婚後も自宅出入りか
- 9. ちゃんみな 珍しい苗字を告白
- 10. 戦隊S降板女優が「消息不明」に
- 1. 息子が妊娠 浮気相手と知り涙
- 2. 甥っ子からLINE 本気で身構えた
- 3. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
- 4. 美しい姿勢を作る9分ストレッチ
- 5. モラハラ夫にキレた妻 立場逆転
- 6. 不倫は家庭を壊す...中学生の娘
- 7. コストコ イチオシの「おやつ」
- 8. 40・50代向け サマ見えコート
- 9. オーブン不要 ミニココット
- 10. Koki,日本離れ決断すべきなのか