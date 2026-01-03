ドジャースは2025年シーズンに球団初の2年連続世界一を達成。迎える26年シーズンは、1998年～2000年のヤンキース以来となる3連覇を懸けた戦いに挑む。そうした中、地元メディア『ドジャース・ネーション』は2日（日本時間3日）に公開した記事で、シーズン途中に起こり得る大物選手のトレードの可能性を伝えている。 ■今オフの噂は消滅も残る可能性 ドジャースは新