ドイツバレーボール協会（DVV）は2日（金）、男子ドイツ代表の新監督にイタリア出身のマッシモ・ボッティ氏（52）が就任し、2028年まで契約を結んだことを公式サイトで発表した。 2022年から代表チームを率いていたミハウ・ヴィニャルスキ氏が去り、後任を探していた男子ドイツ代表。新監督のボッティ氏はミドルブロッカーとして長年国内リーグで活躍し、2016年に現役を引退していた。その後は