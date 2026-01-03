爆発後に低空飛行の航空機の音が聞こえ、ラ・カルロタ空港で煙が立ち上った＝3日、ベネズエラ首都カラカス/Matias Delacroix/APカラカス（CNN）CNN取材班は3日未明、ベネズエラ首都カラカスで複数の爆発を目撃した。市内の一部地域では停電が発生した。最初の爆発は現地時間午前1時50分（米東部時間午前0時50分）ごろに記録された。CNNエスパニョールのオスマリー・エルナンデス特派員は、「爆発は非常に強く、爆発後に窓が揺れた