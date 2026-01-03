第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われ、青山学院大が３年連続９度目の総合優勝を果たした。大会で最も活躍した選手に贈られる「金栗（かなくり）杯」と、総合優勝に最も貢献した大会ＭＶＰには、往路の山登り５区で驚異的な区間新記録をマークした青山学院大の黒田朝日（４年）が選ばれた。大会ＭＶＰは第１０１回大会に新設された賞。前回大会では、山下りの６区で区間新記録を樹立し