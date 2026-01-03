お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、が3日放送のフジテレビ系「二宮ん家」（後4・15）に出演。“ゴイゴイスー”に代わる一発ギャグが誕生した。番組では最新AIに今年もっと売れるためにどうすればいいのかをガチ質問。津田は「ゴイゴイスーに代わる2026年にはやりそうな一発ギャグ」をたずねた。AIの回答は「スーを越えてく“ツダーン！”」。スタジオでは笑いが起こり、共演者の銀シャリ橋本直が「めっちゃおもろ