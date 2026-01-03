＜第102回箱根駅伝＞◇3日◇復路◇箱根−東京（5区間109・6キロ）俳優高橋英樹（81）が3日、自身のブログを更新。箱根駅伝の選手らをたたえた。高橋は「強い!箱根駅伝青山学院こんなに自分に強い!選手たちみんな素晴らしいなあ」と、2度目の3連覇達成を果たした青学大の選手らを褒めたたえた。続けて「日頃の鍛練訓練に気持ちも又強いんだろうなあ」と思いをはせ「2位の國學院大學も又感動でした20位までの全ての選