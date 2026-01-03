去年12月、三重県津市の飲食店の弁当を食べた21人が下痢などの症状を訴え、保健所は食中毒と断定し、この店を営業禁止処分にしました。 【写真を見る】三重・津市内の放課後児童クラブで21人が食中毒 弁当を食べた児童・職員らの便からウエルシュ菌が検出 調理を担当した飲食店が営業禁止処分に 三重県によりますと、去年12月23日に、津市内の放課後児童クラブで昼食の弁当を食べた児童や職員ら39人のうち、7歳から57歳までの男