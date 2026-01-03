ヤクルトのドラフト３位右腕・山崎太陽投手が３日、母校の創価大で始動した。チームの先輩にもあたる小川、日本ハム・田中、巨人・門脇らと約２時間、練習した新人右腕は「いざこの中に入って、プロに入ったなという実感はわいてきました」と声を弾ませた。小川とは元日に初めて顔を合わせたという。「本当に優しい方で偉大な先輩なので、わからないことがあったら全部聞いていろんなことを吸収したいと思います」と積極的にプ