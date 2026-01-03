◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制した青学大が復路でも快走し、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。金栗四三杯と大会ＭＶＰは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした絶対エースの黒田朝日（４年）が受賞した。