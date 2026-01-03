２日、寧夏回族自治区呉忠市の青銅峡を流れる黄河。（ドローンから、銀川＝新華社配信／袁宏彦）【新華社銀川1月3日】中国寧夏回族自治区にある青銅峡黄河大峡谷は大雪の後、一面の銀世界となり、両岸に連なる山々と鮮やかなコントラストを成した。峡谷を蛇行する黄河は壮麗な冬景色を描き出している。２日、寧夏回族自治区呉忠市の青銅峡を流れる黄河。（ドローンから、銀川＝新華社配信／袁宏彦）２日、寧夏回族自治区呉忠市の