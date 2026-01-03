◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、3位を目標に掲げていた城西大は往路の5位から順位を落とし、7位に終わった。往路の2区でケニア人留学生のキムタイ・ビクター（2年）が区間新記録をマークし、同校史上初めて戸塚の中継点をトップ通過。しかし、復路では安定した区間成績を残せず、順位を2つ落とした。櫛部静二監督は「いろい