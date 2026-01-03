爆発によって立ち上る煙＝3日、カラカス（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】AP通信によると、ベネズエラの首都カラカスで3日未明、少なくとも7回、爆発があった。航空機が低空飛行する音も聞こえたという。CNNテレビは一部の地域が停電していると伝えた。トランプ米政権はベネズエラへの軍事的圧力を強めている。米軍が今回の爆発に関与しているかどうかは不明。3日、爆発があったベネズエラの首都カラカスで、大統領府周辺