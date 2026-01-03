年末年始をふるさとなどで過ごした人のUターンラッシュがピークを迎え、各交通機関が混雑しています。新幹線は3日、上りのピークを迎えていて、新大阪駅では大きな荷物を持った家族連れや、別れを惜しむ人の姿が見られました。JR東海によりますと、午前10時半時点で全席指定席で運行している東海道新幹線「のぞみ」の上りは、ほぼ満席となっています。また、空の便でも国内線の上りや国際線で混雑が続いています。3日にピークを迎