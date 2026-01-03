指名直後には批判も受けた大山。しかし、不屈のスラッガーはそこから猛虎の顔と言えるまでに成長した(C)産経新聞社完全なる成功とは言い難い巨人ドラフト指名の成果はその直後だけでなく、5年後、10年後にならないと分からない。これは野球界でよく語られており、実際に会議直後に「成功」と見られていた球団の指名選手が思うように成長せず、逆に意外な選手が大化けするケースもある。そんなドラフト会議時点の評価と10年後の