水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、茨城県警は3日、女性が首を刃物のようなもので刺されたほか、頭部を鈍器のようなもので殴られたとみられると明らかにした。複数の凶器で襲われた可能性があるとしている。