昨年9月、情報の不正持ち出し事案で記者会見し、謝罪する日本生命保険の赤堀直樹副社長（中央）ら＝東京都千代田区生命保険会社から銀行への出向者による情報持ち出しが発覚し、保険販売に影を落としている。信頼関係にひびが入り、銀行との間にすきま風が吹く。出向者を原則廃止する方針を業界団体が示し、銀行をはじめとする代理店内部での営業支援もできなくなった。生保は販売減を懸念し対応を急いでいるが、業界へ注がれる