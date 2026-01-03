飲んでわいわい、ポーカーができる番組？ 人気芸人のテレビ収録とは思えないリラックスっぷりに、さっそく共演者からツッコミが入れられていた。【映像】人気芸人、いきなりの“謎行動”にテーブルざわつく各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送