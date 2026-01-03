キャリアを犠牲にせず、結婚するにはどうすればいいか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「『仕事が落ち着いたら婚活する』は、あまりに呑気だ。下手に婚活・妊活を遅らせて、なかなか子どもができなくて不妊治療となるとキャリアとの両立は大変だ。戦略性をもって、計画的にやれば、『人生、全部取り』を実現できる」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社