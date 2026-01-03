織田信長と豊臣秀吉をめぐっては、逸話が数多く残っている。中でも、2人の性格が分かるのが、秀吉が軍令違反を犯した時のエピソードだ。作家・海音寺潮五郎さんの著書『武将列伝 戦国揺籃篇』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。写真＝Wikimedia Commons織田信長像（画＝狩野元秀（1551〜1601年）／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）と豊臣秀吉像（画＝狩野 光信／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons） - 写真＝Wikimedia Commons■