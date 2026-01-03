12月23日、三重県津市の児童クラブで仕出し弁当を食べた子どもら21人が、食中毒の症状を訴えていたことがわかりました。三重県によりますと、12月23日、津市の放課後児童クラブで提供された仕出し弁当を食べた7歳から10代の子ども19人と、40代と50代の職員2人、あわせて21人が腹痛や下痢など食中毒の症状を訴えました。既に体調は全員回復したということです。子供らからウエルシュ菌が検出されたため保健所は食中毒と断定