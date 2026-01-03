「着物を着ると、女の子の可愛さが120％増しになる」と言う男性は少なくありません。では、男性は着物女子のどんなところに惹かれるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に「男性が『はんなり着物女子』とのデートに憧れる理由」を紹介します。【１】あえて着つけをする努力に精神的な余裕を感じるから「向上心を感じる」（30代男性）というように、日本の文化を生活に取り入れようと