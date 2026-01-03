ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。◆知ってる人だけ得をする「ポイントサイト」がお得な理由さて、新年1発目はモッピーについてお話ししたいと思います。モッピーとは会員数累計1,300万人の国内最大級のポイントサイトのことです。そもそもポイントサイトとは、サイト