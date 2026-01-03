2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は1月6日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝年末年始は、実家で家族や親戚とゆっくり過ごしたいと考える人も多いでしょう。しかし、実家の部屋数に限りがある場合、大勢で泊まるのが難しいこともあります。「自分の家のはずなのに、一人で過ご