クマによる人間の死亡事故が過去最多となった2025年、メディアやSNSでは「駆除すべき」という意見が溢れた。そんな世論に異を唱えるのが、登山家・著述家の服部文祥氏と俳優の東出昌大氏だ。ともに北関東の山奥に居を構え、狩猟においては"師弟関係"でもある2人が語り合った。【対談アザ―カット】狩猟においては“師弟関係”でもある服部文祥氏と東出昌大氏。いろりを前に語り合った「ワイワイ騒いでるのは都会の連中」服部：ク