１日、「実業興邦−近代天津工商業展」を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津1月3日】中国天津市の天津博物館で1日、「実業興邦−近代天津工商業展」が開幕し、多くの人が訪れた。320点余りの写真と約120点（組）の実物資料を展示し、機械、化学工業、紡績、食品などの産業や商業、金融などの発展を巡り、豊富な歴史的物証を通じて同市の軌跡を再現し、商工業の輝かしい成果を明らかにしている。会期は3カ