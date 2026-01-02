バストが大きいからこそ、「ラクさ」と「見た目」の両立は簡単じゃない。そんな声に応えてきたワコールのロングセラー［小さく見せるブラ］から、待望のノンワイヤータイプが登場します。ワイヤーの締めつけ感が苦手でも、シルエットは妥協したくない。そんな大人女性のリアルな悩みに寄り添い、快適さと美しさを同時に叶える一枚として誕生しました。軽やかな着け心地で、日常もおしゃれも、もっと自由に