½Ð±é¼Ô5¿Í¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤­¤È´¿´î¤ÎÀ¼2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×(TBS)¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ä¡£¸µÆü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿?ÆÃÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡¢ºæ²í¿Í¡¢ÉÙ±É¥É¥é¥à¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë?¸µÆüÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë?¤òÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¡Ö½àÈ÷¤Ï¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢ËÁ¸±¤ÎÂ³¤­¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê1Ëç